Глава МИД Германии посетит Чехию и Словакию 26 июля

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит во вторник, 26 июля, с официальными визитами Чехию и Словакию, сообщили пресс-службы внешнеполитических ведомств этих стран.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит в первой половине дня во вторник Чехию. Она проведет переговоры с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которых оба политика подпишут рабочую программу Стратегического диалога ФРГ и Чехии на 2022–2024 годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр иностранных дел ФРГ во время визита в Прагу обсудит с главой МИД Чехии ситуацию на Украине, а также приоритеты чешского председательства в Евросоюзе (ЕС), начавшегося с 1 июля.

Также в планах глав внешнеполитических ведомств Германии и Чехии посетить деревню Лидице, которая «была сожжена гитлеровцами 10 июня 1942 года в отместку за убийство протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха».

Подробности о визите главы МИД Германии в Словакию неизвестны.

Ранее, 20 июля, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе трехсторонней встречи, на которой присутствовал также глава МИД Австрии Александр Шалленберг, дополнительную поддержку Киеву. Поскольку Чехия председательствует в Совете ЕС, важно, чтобы «чешское лидерство сохраняло всю имеющуюся мощь», в частности по вопросу членства Украины в ЕС, отметил Зеленский.

В то же время, по мнению украинского издания «Европейская правда», Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов. Словакия также может выступить против эмбарго на импорт газа и нефти из России, уточнялось в материале.