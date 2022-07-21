Зеленский обсудил потребности Украины с главами МИД Австрии и Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 июля, встретился с министрами иностранных дел Австрии и Чехии Александером Шалленбергом и Яном Липавским.

«Обсудил сегодня усиление давления на Россию <...> и дополнительную поддержку для Украины во время встречи с министрами иностранных дел Австрии и Чехии, которые посетили Киев. Поблагодарил оба государства за уже оказанную помощь и очертил, какие потребности есть на ближайшее время», — сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

Также Зеленский отметил вклад Вены и Праги в предоставление Украины статуса страны-кандидата в Евросоюз (ЕС).

«Чехия председательствует в Совете ЕС, поэтому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю имеющуюся мощь. За эти полгода должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров по членству Украины в ЕС», — подчеркнул он.

В рамках своего визита в Киев Шалленберг и Липавский также встретились с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой для обсуждения новых санкций в отношении РФ, а также дальнейшего сотрудничества трех государств. Кроме того, в среду гости украинской столицы посетили аэродром в Гостомеле, где посмотрели на обломки крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия».

В начале февраля Шалленберг, Липавский и их словацкий коллега Иван Корчок посетили часть Луганской области, подконтрольную Киеву. Их сопровождал Кулеба.

21 июня Украину с необъявленным визитом посетил министр юстиции США Меррик Гарланд. Он встретился с генеральным прокурором страны Ириной Венедиктовой.

16 июня Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги. Официальных анонсов и подтверждений визита не было вплоть до утра 16 июня — то, что европейские лидеры прибыли в украинскую столицу, стало очевидно, когда в СМИ появились фото из вагона поезда и видео с вокзального перрона.

По итогам переговоров Франция анонсировала поставки Украине дополнительных вооружений. Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Россия «не может навязывать мир», «диктуя Украине условия, которые окажутся неприемлемы как для Украины, так и для европейских стран».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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