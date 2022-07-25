В ЦБ обсуждается вопрос о возобновлении выпуска пятирублевой купюры

Зампред Центробанка Сергей Белов сообщил «Известиям», что ведомство обсуждает вопрос возобновления выпуска пятирублевой купюры.

Он пояснил, что ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр.

«Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — заявил Белов.

Как уточнил зампред ЦБ, печать пятирублевой купюры может начаться в конце года, если такое решение будет принято. Вероятно, она будет обновлена, но это уже будет решаться при разработке «Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы», сказал Белов.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что возвращение в активное обращение купюр низкого номинала будет способствовать не только экономии при производстве денег, но и решению проблемы с домашними «складами» монет.

По мнению психолога Ольги Максимовой, люди в принципе уважительнее относятся к бумажным деньгам, которые не ассоциируются с мелочью. К тому же металлические деньги занимают много места.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр