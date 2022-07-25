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В России выросли продажи ретроконсолей Dendy и Sega

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Фото: commons.wikimedia.org/Nzeemin
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Продажи ретроконсолей выросли в июне на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спрос зафиксирован на приставки Dendy, Sega, Game Boy, Magistr и Game Box, сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

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«Покупатели отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оснащены HDMI-выходом для удобного соединения с телевизором», — подчеркнули там.

Интерес к ретроприставкам показал позитивную динамику с учетом ограничений в поставках современных консолей, подчеркнули в «М.Видео – Эльдорадо».

Там добавили, что их приобретают чаще всего из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первого игрового устройства для ребенка.

Кроме того, важным фактором для приобретения такого гаджета является цена. По данным компании, средний чек на покупку такого девайса составляет около 3 тыс. рублей.

Директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин связывает рост продаж ретроконсолей с дефицитом гаджетов нового поколения и сложностью покупки игр для них.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хорошо отмытое старое: в России резко увеличился спрос на Dendy и Sega

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