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Хорошо отмытое старое: в России резко увеличился спрос на Dendy и Sega

Почему пользователи возвращаются к ретроконсолям и как они изменились по сравнению с 90-ми
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Фото: Getty Images/Future Publishing/Phil Barker
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В России растут продажи ретроконсолей, рассказали «Известиям» ритейлеры. Так, на Ozon в июне их купили на 58% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользуются Dendy, Sega, Gameboy, Magistr и Game box. Эксперты связывают динамику с двумя факторами: привлекательной стоимостью ретрогаджетов (особенно на фоне цен на современные консоли, ввезенные по параллельному импорту) и с усилением ностальгии по старым играм.

Возвращение к истокам

Продажи ретроконсолей выросли в июне на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спрос зафиксирован на приставки Dendy, Sega, Gameboy, Magistr и Game box, сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

— Покупатели отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оснащены HDMI-выходом для удобного соединения с телевизором, — подчеркнули там.

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Отмечают рост спроса на подобные товары и другие ритейлеры. По итогам первого полугодия 8- и 16-битные переизданные консоли конца 80-х — начала 90-х в сетях «М.Видео – Эльдорадо» покупали на 9% чаще, чем в прошлом году, только в апреле–июне динамика составила +13% относительно того же периода 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.

— Интерес к ретроприставкам показал позитивную динамику с учетом ограничений в поставках современных консолей. Их приобретают чаще всего из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первого игрового устройства для ребенка, — подчеркнули в «М.Видео – Эльдорадо».

Кроме того, важным фактором для приобретения такого гаджета является цена. По данным компании, средний чек на покупку такого девайса составляет около 3 тыс. рублей.

— Самыми продаваемыми устройствами стали различные вариации Sega Retro Genesis, воспроизводящие 8- и 16-битные игры, особенно те, что продаются с 300 играми внутри и беспроводными геймпадами, Dendy Classic (255 игр, 8 bit), Magistr Mega drive (250 игр, 16 bit), — констатировали в «М.Видео – Эльдорадо».

Фиксируют повышенный интерес к ретроприставкам и на Wildberries. Там отметили, что в число наиболее популярных у геймеров брендов входят EasyGameStore и Dendy.

Детство за деньги

Двигатель продаж ретротоваров — ностальгия, констатируют эксперты рынка. Пользователи, которые сейчас интересуются такими гаджетами, в детстве ходили играть в них к своим друзьям и знакомым и случалось это не так часто. Тогда, в 90-е, счастливыми обладателями приставки были единицы, объяснил директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

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— Сейчас этот кусочек детства доступен за деньги. А люди, которые интересовались приставками тогда, уже давно доросли до возраста, когда могут себе позволить ретроприставку. Ну и качество продукта вполне достойное — они легко подключаются к современным телевизорам и особо не глючат, — добавил он.

Ретроконсоли становятся качественнее, подтверждают и другие эксперты.

— Конечно, это касается не всех моделей, но те же NES Classic Mini и SNES Classic Mini задали очень высокую планку: хорошая картинка, низкий инпут-лаг (задержка ввода с геймпада. — «Известия») плюс копия оригинального дизайна консолей в миниатюре, — сказал создатель YouTube-канала Denis Major Денис Русаков.

Кроме того, некоторые геймеры разочаровываются в новых играх, а ностальгия по старым играм никуда не делась, добавил он.

— Люди до сих пор интересуются старыми играми, потому что, во-первых, качество игры определяется не ее возрастом, во-вторых, среди новых игр наблюдается затишье. Для консолей Xbox, например, в 2022 году не будет ни одной игры от внутренних студий. Прибавьте сюда кучу скандалов с играми Blizzard, EA, Ubisoft, — заметил эксперт.

Директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин связывает рост продаж ретроконсолей с дефицитом гаджетов нового поколения и сложностью покупки игр для них.

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— Многие цифровые магазины у нас в стране недоступны, есть сложности с покупкой контента, цены на физические диски также выросли, — добавил он.

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Сегодня российские геймеры вынуждены искать обходные пути для покупки игр для приставки. Особенно непростая ситуация на PlayStation, где карты оплаты для российского цифрового магазина стоят в два раза дороже номинала.

Поэтому отечественные игроки либо покупают диски (которые стоят в среднем 6–7 тыс. рублей), либо вынуждены заводить аккаунт в другой стране. Особенной популярностью у игроков пользуется Турция, где в связи с низким курсом лиры игры в пересчете на рубли стоят порядка 2 тыс. рублей, говорят эксперты.

На Xbox ситуация немного проще, так как можно попросить друга из другой страны купить игру. Однако для ее активации понадобится VPN. В случае же с ретроконсолями таких проблем нет.

— На ретроприставках много контента, и он находится в открытом доступе. Кроме того, несмотря на отсутствие современной графики, в играх на таких гаджетах интересный геймплей с более простым управлением, что привлекает геймеров. Плюс возможность поиграть в любимые приставки из детства — всегда приятно и весело, — рассказал Артем Черменин.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, продажи ретроконсолей растут сейчас во всем мире и Россия в этом плане не стала исключением.

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