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Болсонару официально стал кандидатом на пост президента Бразилии

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Фото: Global Look Press/Fernando Souza
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Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на переизбрание на пост главы республики во время съезда Либеральной партии в Рио-де-Жанейро. Об этом 24 июля сообщает Euronews.

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Отмечается, что слоган избирательной кампании Болсонару звучит как «Свобода, правда и вера». В презентации своей кандидатуры он затронул темы борьбы с коррупцией и наркотрафиком, проблемы сексуального образования и легализации абортов.

Также Болсонару подверг критике работу Федерального верховного суда и системы электронного голосования. Он призвал своих сторонников принять участие в демонстрации 7 сентября, в этот день Бразилия отмечает 200-летие своей независимости.

Сообщается, что соперником Болсонару в борьбе за пост президента будет Лула да Силва, который возглавлял республику с 1 января 2003 по 31 декабря 2010 года. Он представил свою кандидатуру на прошлой неделе.

При этом уточняется, что на текущий момент действующий президент пользуется поддержкой чуть более 30% избирателей, тогда как его оппонент набирает 44% голосов.

Первый тур президентских выборов состоится 2 октября 2022 года.

В марте прошлого года Болсонару объявил о масштабной перестановке в правительстве и ряде новых назначений. Так, он назначил новых министров обороны страны, иностранных дел, юстиции и общественной безопасности, внутренних дел.

Ранее, в январе прошлого года, были опубликованы результаты опроса исследовательского центра Atlas Politico, согласно которым более половины бразильцев выступают за отстранение от власти Жаира Болсонару. Так, за начало процедуры импичмента бразильского лидера выступили 53,6% респондентов, против — 41,5%.

В начале пандемии в Бразилии возник раскол между федеральной и региональной властью. Болсонару называл коронавирусную инфекцию небольшим гриппом и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии.

Жаир Болсонару является 38-м президентом Бразилии с 1 января 2019 года. В 2018 году он вступил в Социал-либеральную партию.

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