Росгвардейцы доставили гумпомощь в детскому реабилитационному центру

Военнослужащие Росгвардии доставили очередную партию гуманитарной помощи в детский реабилитационный центр в освобожденный в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса населенный пункт. Об этом 24 июля рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Игрушки, канцелярские принадлежности и продуктовые наборы были переданы детям учреждения. В благодарность за оказанную поддержку воспитанники устроили концерт для прибывших из Сибири военнослужащих из отдела специального назначения.

Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки «Отважные» доставили более 5 т гуманитарной помощи жителям Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Во избежание продовольственного коллапса гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно. Уточнялось, что в городе до сих пор не налажена торговля. Большая часть магазинов разрушена, у людей часто не хватает денег даже на самые простые покупки.

До этого, 20 июля, груз с гумпомощью раздали отдаленном районе Лисичанска, куда ранее не доезжали гуманитарные колонны. В продуктовые наборы для мирного населения входят крупы, макароны, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Ранее, 9 июля, гуманитарную помощь из рук росгвардейцев получили жители Стаханова в Луганской Народной Республике. Жителям доставили крупы, макароны, консервы, сахар, чай.

О начале работы по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР от российских регионов стало известно 14 июня. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия и ее руководство будут делать всё необходимое, чтобы помочь тем, кто живет в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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