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Лавров заявил, что РФ поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима

Лавров: РФ обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах», — сказал он в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

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Он подчеркнул, что России жаль тех, кто поддался пропаганде Киева, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом РФ.

Лавров отметил, что такие попытки не будут успешными.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — заключил он.

29 июня президент России Владимир Путин назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

До этого, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинцев родственным русским народом. При этом он уточнил, что жителей Украины слишком долго «оболванивали». По его мнению, длительное время из Украины создавали анти-Россию, сосредоточение ненависти к РФ. Однако украинцев в России по-прежнему считают мирными, отметил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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