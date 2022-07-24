Лавров заявил, что РФ поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима

Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах», — сказал он в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

Он подчеркнул, что России жаль тех, кто поддался пропаганде Киева, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом РФ.

Лавров отметил, что такие попытки не будут успешными.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — заключил он.

29 июня президент России Владимир Путин назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

До этого, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинцев родственным русским народом. При этом он уточнил, что жителей Украины слишком долго «оболванивали». По его мнению, длительное время из Украины создавали анти-Россию, сосредоточение ненависти к РФ. Однако украинцев в России по-прежнему считают мирными, отметил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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