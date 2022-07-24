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Боец MMA Шлеменко ответил назвавшему себя русским Монсону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко 24 июля заявил, что боец ММА Джефф Монсон погорячился, когда назвал себя больше русским, чем российский боец Вячеслав Дацик.

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«Тут он, конечно, горячит. Он довольно хорошо отзывается [о России] и вообще в принципе он похож на русского. <...> Но все-таки знаете, он по-русски-то до сих пор не научился разговаривать, поэтому как он может быть больше русский, чем Слава?» — сказал он в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

При этом Шлеменко усомнился в том, что любовь Монсона к России фальшивая. Он подчеркнул, что он искренне любит Россию, поскольку тут к нему очень хорошо относятся.

Также экс-чемпион Bellator дал прогноз на предстоящий бой Монсона и Дацика. По его мнению, победит последний, за счет своей молодости. Боец MMA подчеркнул, что «верит в Славу».

20 июля Монсон рассказал, что еще когда он был ребенком, его уже интересовала культура и история России, и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что у него русская жена и дети и что он «на 100% больше русский», чем Дацик.

В ответ на данное заявление Дацик упрекнул американского соперника в незнании русского языка. По его словам, прежде чем говорить, кто больше русский, Монсону сначала нужно выучить русский язык.

19 июля президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

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