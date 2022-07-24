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Боец MMA Шлеменко назвал Дацика фаворитом в поединке с Монсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер Вячеслав Дацик является фаворитом в поединке против легенды смешанных единоборств Джеффа Монсона. Об этом заявил боец MMA Александр Шлеменко.

По его мнению, Монсон будет переводить поединок в борьбу. Эта не самая сильная сторона Дацика, поэтому он постарается ошарашить соперника ударами.

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«Слава однозначно выберет удары. Удары, скорее всего, руками. Он будет пытаться нокаутировать Джеффа», — предположил Шлеменко.

При этом он отметил, что у Монсона крепкая голова, которая позволит выдержать стартовый натиск Дацика, после чего легенда MMA постарается перевести поединок в партер.

«Все-таки больше, 70% я ставлю на победу Славы. Слава сейчас на кураже, он голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное [для Дацика] здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — пояснил Шлеменко.

Ранее, 20 июля, Монсон рассказал, что еще когда он был ребенком, его уже интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что у него русская жена и дети и что он «на 100% больше русский», чем Дацик.

В ответ на это Дацик упрекнул обладателя российского гражданства Монсона в незнании русского языка.

Бой между Монсоном и Дациком станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Кроме того, зрители также смогут увидеть схватку Гаджи Автомата и бразильского бойца Фернандо Родригеса. На ринге, помимо этих пар, появятся Святослав Коваленко и Саша Стоун.

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