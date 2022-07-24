Минобороны сообщило об уничтожении ракет Harpoon в порту Одессы

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 24 июля.

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ вывели из строя мощности судоремонтного завода по ремонту и модернизации кораблей Украины.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. По ее словам, в результате украинский военный катер высокоточным ударом был отправлен «по любимому киевским режимом адресу».

23 июля спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук заявил, что РФ атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». По его словам, две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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