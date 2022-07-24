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Захарова заявила об ударе РФ «Калибром» по военному катеру в порту Одессы

Захарова заявила, что ВС России ракетами «Калибр» уничтожили военный катер в порту Одессы
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не возможность говорить о диалоге Киева с Москвой, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 24 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, в результате украинский военный катер высокоточным ударом был отправлен «по любимому киевским режимом адресу».

О том, что российские ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность заявлений о диалоге и договоренностях с РФ, Зеленский заявил накануне.

23 июля спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук заявил, что РФ атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». По его словам, две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

В тот же день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Россия не имеет отношения к обстрелу порта Одессы. Он отметил, что накануне его ведомство контактировало с Россией по этому вопросу, и Москва уведомила Анкару о своей непричастности к случившемуся в порту украинского города.

Ответственность за удар по порту Одессы на Россию возложил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России относительно сделки по экспорту украинского зерна.

Информации от Минобороны РФ по теме обстрела порта в Одессе на данный момент нет.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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