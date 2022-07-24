Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе и вывели из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации кораблей Украины. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в морском порту города Одессы на территории завода уничтожены находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США Киеву противокорабельных ракет Harpoon.

«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава», — сказал Конашенков.

Кроме того, в Николаеве ВКС России нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. В результате было уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. По ее словам, в результате украинский военный катер высокоточным ударом был отправлен «по любимому киевским режимом адресу».

13 июля ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».