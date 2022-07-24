Politico: в Донбассе погибли четверо наемников из США, Канады и Швеции

В ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко.

По данным источника издания, погибшими оказались входившие в состав «сил специальных операций» американцы Люк Люцишин, Брайан Янг, Эмиль Антуан из Канады и Эдвард Патриньяни из Швеции.

Отмечается, что все четверо погибли во время обстрела 18 июля в районе села Григорьевка.

Как сообщил Мирошниченко, наемникам было приказано «занять огневые позиции» и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку. Сначала они успешно справлялись с задачами, однако потом попали в засаду служащих РФ.

Ранее, 22 июля, Госдеп США подтвердил, что двое американцев, которые сражались в рядах ВСУ, погибли в боевых действиях на территории восточной части Украины.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников, в результате удара.

о этого, 15 июля, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти британского наемника Пола Ури. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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