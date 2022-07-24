Министр обороны Турции Акар: Россия указала на непричастность к удару по порту Одессы

Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о непричастности Москвы к обстрелу одесского порта. Такое заявление он сделал в субботу, 23 июля, с помощью публикации в Twiter.

Министр объяснил, что обратился к правительству РФ с просьбой дать комментарий происшествию. В свою очередь, российская сторона настояла на том, что не имеет отношения к атакам, и более того — планирует организовать доскональное расследование всех обстоятельств случившегося.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение о том, что вся ответственность за разрушение украинского порта лежит на РФ. Также он упомянул, что Вашингтон осуждает агрессию, якобы исходящую со стороны Москвы.

Ранее в этот день в городских Telegram-каналах Одессы появились многочисленные сообщения о ракетном ударе по месту стоянки кораблей. Тогда же были опубликованы фотографии горящих зданий в порту.

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук со ссылкой на украинских военнослужащих из оперативного командования «Юг» утверждает, что РФ атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». По его словам, две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

До этого, 21 июля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.