Москва готовит контрудар на санкции со стороны США, способный лишить Вашингтон Аляски. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте китайского издания Sohu.

Авторы публикации отметили, что после начала спецоперации РФ отношения между странами накалились до предела.

Как считают публицисты, американские власти хотят «довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику». Также некоторые американские сенаторы стали заявлять, что Россию необходимо включить в список «спонсоров терроризма».

О том, что Вашингтон рассматривает такую возможность, открыто заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнили китайские журналисты.

Таким образом, Штаты планируют нанести два удара: навредить российской экономике и изолировать страну. Однако Москва подготовила обезоруживающий ответ на давление Вашингтона, узнали в Sohu.

«Конечно, Россия не позволит Соединенным Штатам делать всё, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — говорится в статье.

Как отмечают авторы, США никогда не участвовали в прямом конфликте ни с Советским Союзом, ни с Россией. Однако если Штаты пойдут на радикальные меры, РФ может ответить на это тем же, заключили журналисты.

Ранее в этот день обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президент США Джо Байден боится ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина на санкции Запад.

Он также отметил, что ответ Москвы может быть более разрушительным для США. А санкции Запада против России — провалились.

8 июля Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.