МИД Украины обвинил премьера Венгрии в «российской пропаганде»

Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бесполезности санкций против России являются примером российской пропаганды. Об этом 23 июля заявил пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

«Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, — классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести <спецоперацию> против Украины», — цитирует его «РБК Украина».

Представитель украинского МИД также осудил призыв венгерского премьера прекратить поставки оружия Украине, потому что это якобы не поможет победить Россию.

«Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — добавил он.

Ранее в субботу премьер-министр Венгрии заявил, что вполне возможно события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок. По его словам, стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Он указал на то, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Так, 21 июля, ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России. В черный список объединения внесли 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Началу СВО предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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