Эксперт рассказала о сборе мошенниками личных данных под видом опросов

Мошенники под предлогом проведения якобы социологического опроса или «исследования потребителей» собирают базу данных потенциальных жертв для обмана. Об этом рассказала 23 июля эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам эксперта, в связи с тем, что россияне стали с большей осторожностью относиться к звонкам и смс-сообщениям, где их просят раскрыть данные банковского счета, злоумышленники стали чаще прибегать к соцопросам. При этом она отметила повышенный интерес людей к прохождению соцопросов и исследований.

Дайнеко подчеркнула, что база данных с личностными характеристиками человека стоит дороже, чем обычный список мобильных номеров.

«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов «строк» мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат», — уточнила она.

Ранее, 21 июля, эксперты ВТБ сообщили, что заметили резкий рост «фишинговой» активности мошенников с начала лета. Так через приложения для Android устанавливается вредоносное ПО на телефон с целью хищения личных данных и информации из SMS и звонков. Уточняется, что вредоносные приложения «мимикрируют» под бренды финансовых организаций, а при запуске запрашивают все возможные доступы к управлению устройством.

Накануне руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин рассказал, что среди новых способов мошенничества, которые направлены на детей и подростков, — рассылка сообщений школьникам в Telegram-каналах с просьбами отправить фото банковских карточек родителей с двух сторон. Не достигшие совершеннолетия подростки обычно более уязвимы к приемам социальной инженерии, соответственно, ими гораздо проще манипулировать, пояснил Кузьмин.