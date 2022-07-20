Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества на детях в Telegram

Руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин в среду, 20 июля, рассказал о новых способах мошенничества, которые направлены на детей и подростков.

Как он отметил, сообщения от аферистов начали рассылаться школьникам в Telegram-каналах с просьбами отправить фото банковских карточек родителей с двух сторон, а взамен на это мошенники предлагают промокод от какого-либо онлайн-сервиса или маркетплейса.

«Новая схема может сработать в отношении многих школьников, так как промокодами они пользуются очень охотно, а банковскими картами — неосторожно. Злоумышленники, в свою очередь, обходными путями могут списать средства с карты жертвы, в том числе с использованием методов социальной инженерии», — приводит «Газета.Ru» слова эксперта.

Как пояснил Кузьмин, дети — пока не главная целевая аудитория кибермошенников, так как этот слой не располагает большими суммами. Но в качестве жертв преступники их выбирают неспроста, уточнил эксперт: не достигшие совершеннолетия подростки обычно более уязвимы к приемам социальной инженерии, соответственно, ими гораздо проще манипулировать. Новых схем обмана появляется всё больше, подчеркнул специалист.

Огородить детей от мошенничества можно, объяснив им правила цифровой грамотности, в первую очередь минимизировать размещение личной информации в интернете.

«Свои данные следует отправлять только тем, кого вы знаете в реальной жизни и в ком полностью уверены. Доверять их лицам, с которыми вы познакомились в интернете, не стоит», — уверен эксперт.

Также Кузьмин считает немаловажным сразу же связываться со своими знакомыми лично, если с их страниц поступили сообщения с просьбой финансово помочь, зачастую это является взломом страницы.

В январе стало известно о еще одной схеме обмана в Telegram с использованием чатов собственников квартир в жилых комплексах. Так, киберпреступники создают полную копию аккаунта одного из активных участников группы, включая оформление, и рассылают личные сообщения его знакомым по дому с просьбой одолжить денег.