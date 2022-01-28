Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

Мошенники начали использовать новую схему выманивания денег через Telegram. Теперь злоумышленники используют чаты владельцев квартир в жилых комплексах.

Так, они создают полную копию аккаунта одного из активных участников группы, включая оформление, и рассылают личные сообщения его знакомым по дому с просьбой одолжить денег.

Как пишет Lenta.Ru в пятницу, 28 января, этот вид мошенничества дважды заметили в чате одного из ЖК в Москве. Женщина, чей аккаунт скопировали, раскрыла в общей группе, что взлома не было.

«Там не взламывают. Клон делают. У меня всё чисто в аккаунтах. (...) Новый вид мошенничества. Если кто-то из чата жилого комплекса просит деньги, пожалуйста, проверьте, прежде чем что-то предпринимать», — объяснила она.

Похожий способ вымогания денег мошенники ранее использовали в соцсетях, однако тогда требовался взлом самого аккаунта, а также доступ к переписке с контактами пользователя.

В октябре эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов рассказал о двух основных схемах мошенничества в WhatsApp. Первый способ нацелен на то, чтобы создать для пользователя видимость общения с представителем банковской организации. Во втором случае используются массовые рассылки с вредоносными данными. Пользователь получает сообщение, к которому прикреплена ссылка на ресурс, переходя на который он рискует предоставить мошеннику доступ к своим личным данным.