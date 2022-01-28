Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине
Мир
Минздрав Испании сообщил о преодолении пика шестой волны COVID-19
Мир
Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности
Мир
В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома
Мир
Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

Мошенники начали создавать клоны пользователей в Telegram, чтобы выманивать деньги
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники начали использовать новую схему выманивания денег через Telegram. Теперь злоумышленники используют чаты владельцев квартир в жилых комплексах.

Резон охоты: число преступлений с применением карт и телефонов резко упало
Следует ли считать снижение количества таких дел переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством

Так, они создают полную копию аккаунта одного из активных участников группы, включая оформление, и рассылают личные сообщения его знакомым по дому с просьбой одолжить денег.

Как пишет Lenta.Ru в пятницу, 28 января, этот вид мошенничества дважды заметили в чате одного из ЖК в Москве. Женщина, чей аккаунт скопировали, раскрыла в общей группе, что взлома не было.

«Там не взламывают. Клон делают. У меня всё чисто в аккаунтах. (...) Новый вид мошенничества. Если кто-то из чата жилого комплекса просит деньги, пожалуйста, проверьте, прежде чем что-то предпринимать», — объяснила она.

Похожий способ вымогания денег мошенники ранее использовали в соцсетях, однако тогда требовался взлом самого аккаунта, а также доступ к переписке с контактами пользователя.

В октябре эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов рассказал о двух основных схемах мошенничества в WhatsApp. Первый способ нацелен на то, чтобы создать для пользователя видимость общения с представителем банковской организации. Во втором случае используются массовые рассылки с вредоносными данными. Пользователь получает сообщение, к которому прикреплена ссылка на ресурс, переходя на который он рискует предоставить мошеннику доступ к своим личным данным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022