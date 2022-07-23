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Герой России Донгак вернулся в родную Тыву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заместитель командира взвода 55-й мотострелковой бригады старший сержант Мерген Донгак прибыл в родную Туву после вручения ему звания Героя России за заслуги в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В аэропорту Кызыла Донгака встретили родные, чтобы поздравить с заслуженной наградой. К нему приехали родители, супруга, родственники, официальные лица и многочисленные земляки. Героя России встретили с белым кадаком (полотенце), чаем с молоком и караваем с солью.

«У нас сегодня большой праздник, мы пришли сегодня встречать нашего Героя который сражался за нас. Мы должны каждого солдата, который принимал участие, вот таким образом встречать», — сказал житель республики Орлан Суван-оол.

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Он пожелал участвующим в спецоперации военным вернуться к своим родным.

«Мы полны гордости и радости за нашего земляка, который с честью выполнил свой долг. Его имя и его образ должен сегодня служить молодым людям знаком верности и четкому служению своему отечеству и народу», — сказал доктор филологических наук Каадыр-оол Бичелдей.

Донгак во время боевых действий отбил атаку националистов без потерь среди личного состава, а также постоянно обеспечивал безопасность продвижения подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ). Так, в ходе боя за переправу, группа Донгака, уничтожила 2 танка, 4 пикапа с минометами и до 25 националистов.

Также в один из дней группа старшего сержанта обнаружила скопление живой силы и техники националистов. Мерген оперативно передал координаты цели на командный пункт бригады и успешно провел корректировку авиаудара, в результате которого были уничтожены автомобили с оружием и боеприпасами и до 20 националистов.

Кроме того, взвод старшего сержанта выявил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу до 15 националистов. Мерген грамотно распределил сектора обстрела и вместе с группой нанес сокрушительный огонь. В результате боя 10 националистов были уничтожены на месте, а остальные бежали.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды – «Золотую Звезду» российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции, в числе которых стал старший сержант Мерген Донгак.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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