Полиция ищет похитившего двух детей из роддома мужчину

Правоохранительные органы ищут мужчину, который вышел из роддома с маленькой девочкой и еще одним новорожденным малышом, а затем скрылся. Об этом 22 июля рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 22 июля в Ростове-на-Дону в роддоме на улице Мечникова.

По сообщению следователей, мужчине на вид 40-45 лет. При выходе из роддома он был одет в черную майку, черные джинсы. На нем были черная кепка и солнцезащитные очки.

Девочке на вид от трех до пяти лет, второй ребенок — новорожденный, он находился в сумке-переноске.

Граждан просят сообщать в полицию о местонахождении мужчины.

Ранее, 2 июля, женщина заявила в полицию о пропаже своего ребенка, сообщив, что дочь исчезла в субботу, 2 июля, примерно в 16:00 (9:00 мск).

Девочку нашли на следующий день, 3 июля. Она самостоятельно вышла из леса и сейчас находятся в больнице.

Отмечалось, что пока девочка бродила в лесу, ее покусали насекомые, она истощена, но в целом с ее здоровьем всё в порядке.

Подозреваемый в похищении мужчина, имеющий несколько судимостей, пока разыскивается.