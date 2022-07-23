Реклама
Прямой эфир
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Мир
Объем военной помощи Киеву со стороны США достиг $8,2 млрд
Мир
Глава МО Турции анонсировал встречу с Шойгу по продовольственной теме
Мир
В Белом доме не выявили новых случаев COVID-19 после заражения Байдена
Мир
Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для профилактики оспы обезьян
Мир
Генсек ООН назвал сделку по зерну важнейшим своим достижением
Происшествия
Опубликовано видео падения машины в ущелье в Дагестане
Мир
Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%

Полиция ищет похитившего двух детей из роддома мужчину

Полиция ищет мужчину, похитившего двух детей из роддома в Ростове-на-Дону
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы ищут мужчину, который вышел из роддома с маленькой девочкой и еще одним новорожденным малышом, а затем скрылся. Об этом 22 июля рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 22 июля в Ростове-на-Дону в роддоме на улице Мечникова.

По сообщению следователей, мужчине на вид 40-45 лет. При выходе из роддома он был одет в черную майку, черные джинсы. На нем были черная кепка и солнцезащитные очки.

Девочке на вид от трех до пяти лет, второй ребенок — новорожденный, он находился в сумке-переноске.

Граждан просят сообщать в полицию о местонахождении мужчины.

Ранее, 2 июля, женщина заявила в полицию о пропаже своего ребенка, сообщив, что дочь исчезла в субботу, 2 июля, примерно в 16:00 (9:00 мск).

Девочку нашли на следующий день, 3 июля. Она самостоятельно вышла из леса и сейчас находятся в больнице.

Отмечалось, что пока девочка бродила в лесу, ее покусали насекомые, она истощена, но в целом с ее здоровьем всё в порядке.

Подозреваемый в похищении мужчина, имеющий несколько судимостей, пока разыскивается.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022