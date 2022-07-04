Найденная в Приморье пятилетняя девочка была отправлена в больницу

Пятилетняя девочка, пропавшая 2 июля в Яковлевском районе Приморья, а 3 июля самостоятельно вышедшая из леса, находится в больнице. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в региональном управлении СК.

«Девочка находится под наблюдением врачей», — передает «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Собеседник рассказал, что пока девочка бродила в лесу, ее покусали насекомые, она истощена, но в целом с ее здоровьем всё в порядке. В СК также сообщили, что продолжается поиск мужчины, который, вероятно, причастен к пропаже ребенка.

Мать девочки Анна заявила в полицию о пропаже ребенка, сообщив, что дочь исчезла в субботу, 2 июля, примерно в 16:00 (9:00 мск). Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в похищении мужчина, имеет несколько судимостей.

Анна рассказала «Известиям», что с вероятно похитившим ее дочь мужчиной она знакома, но тесного общения они не поддерживали. Как объяснила женщина, она впустила злоумышленника домой после того, как он попросился поспать.

Позднее выяснилось, что ребенок растет в неблагополучной семье. Ее мать стоит на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На попечении женщины пятеро детей. Анна четыре раза привлекалась к ответственности за то, что старшая дочь не посещала школу.