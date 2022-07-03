В Приморье пропала ушедшая со взрослым знакомым пятилетняя девочка

В Приморском крае правоохранители разыскивают пятилетнюю девочку, которая ушла из дома с 49-летним знакомым семьи. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД региона.

С заявлением об исчезновении ребенка в полицию пришла жительница села Новосысоевка Яковлевского района. Она рассказала, что дочь ушла на прогулку 2 июля примерно в 16:00 по местному времени и не вернулась домой.

Женщина рассказала, что видела свою дочь со знакомым, который ранее заходил к ним в гости. По предварительным данным, именно он причастен к пропаже ребенка. Все наряды полиции региона получили ориентировку на мужчину и девочку, созданы поисковые группы.

«В жилище, где проживал ребенок, проведен обыск, изъяты личные вещи девочки и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются законные представители потерпевшей и свидетели», — говорится в сообщении ведомства.

В СК по региону возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».