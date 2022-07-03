Подозреваемый в похищении пятилетней девочки в Приморье был неоднократно судим

Мужчина, который подозревается в похищении пятилетней девочки в Приморском крае, был неоднократно судим.

Источник «Известий» уточнил, что в 2004 году суд признал мужчину виновным в изнасиловании, в 2013 году он был осужден за уклонение от отбывания наказания и причинение вреда средней тяжести, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Через два года после его осудили по статье 119 УК РФ за причинение здоровью человека вреда средней тяжести.

Мать пропавшей девочки Анна рассказала «Известиям», что с похитившим ее дочь мужчиной она знакома, но тесного общения они не поддерживали. Как она объяснила, злоумышленник заявился к ней домой и попросил поспать, она согласилась.

«Да, он местный. Я училась с его братом младшим в школе. Я давно его знаю, но я не знала, что он насильник. Видно, что он зэк. Но к детям моим он нормально относился, игрался с ними, танцевал. Он был в пятницу (1 июля. — Ред.) дома. Я буквально на полчаса отлучилась к ребенку маленькому. Как он вышел, ведь обычно собаки его не пускают, не знаю», — пояснила женщина.

Кроме того, Анна рассказала, что на кладбище неподалеку от их села Новосысоевка были обнаружены заколка и конфеты Софии.

«На кладбище фантики нашли карамельные. А она любит карамельки. И я сама лично видела заколку. Матрасик такой детский, конфетки, там пачка лежала. Ну она у меня любительница. В руки возьмет и высыпает конфеты. И заколочки я эти ей покупала», — отметила мать пропавшего ребенка.

По ее словам, девочку никто не видел, следы теряются на автобусной остановке.

«Она у меня 13 кг, худенькая и маленькая. Устает быстро. Собака след потеряла. Прерывается след на автобусной остановке», — уточнила мама пропавшей.

Помимо этого, выяснилось, что София из неблагополучной семьи. Ее мать Анна стоит на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На попечении женщины пятеро детей. Анна четыре раза привлекалась к ответственности за то, что старшая дочь не посещала школу.

Сообщается, что сейчас ведутся поиски пропавшей девочки, к ним привлечены 90 полицейских и 80 волонтеров.

Накануне мать заявила в полицию о пропаже ребенка, сообщив, что дочь исчезла в субботу, 2 июля, примерно в 16:00 (9:00 мск). В Следственном комитете Российской Федерации по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».