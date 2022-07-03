Пропавшая в Приморском крае пятилетняя девочка найдена живой

Как выяснили «Известия», пятилетняя девочка София из Яковлевского района Приморского края в воскресенье, 3 июля, найдена живой.

Подозреваемый в похищении мужчина, имеющий несколько судимостей, пока разыскивается.

Накануне мать девочки Анна заявила в полицию о пропаже ребенка, сообщив, что дочь исчезла в субботу, 2 июля, примерно в 16:00 (9:00 мск). В Следственном комитете Российской Федерации по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Анна рассказала «Известиям», что с похитившим ее дочь мужчиной она знакома, но тесного общения они не поддерживали. Как она объяснила, злоумышленник заявился к ней домой и попросил поспать, она согласилась.

Кроме того, позже женщина уточнила, что на кладбище неподалеку от их села Новосысоевка были обнаружены заколка и конфеты Софии. По ее словам, девочку никто не видел, следы теряются на автобусной остановке.

Помимо этого, выяснилось, что София из неблагополучной семьи. Ее мать Анна стоит на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На попечении женщины пятеро детей. Анна четыре раза привлекалась к ответственности за то, что старшая дочь не посещала школу.

К поискам пропавшего пятилетнего ребенка были привлечены 90 полицейских и 80 волонтеров.