Стала известна причина смерти директора тульского КБП Коноплева

Заместитель гендиректора «НПО «Высокоточные комплексы», управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев скончался в Москве от острой сердечной недостаточности. Об этом 22 июля «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом отмечается, что Коноплев умер во время процедуры ксенотерапии, которая применяется, в частности, для лечения проблем со сном и неврологических заболеваний.

Отмечается, что сеанс проходил в столичном ЖК, где располагался медицинский кабинет.

О смерти Коноплева стало известно ранее в пятницу. Ему было 46 лет.