Невролог развеял миф о невосстанавливающихся нервных клетках

Нервные клетки восстанавливаются во время сна, при этом отжившие свой срок нейроны мозга растворяются и на их месте происходит рост новых. Об этом 22 июля рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Он пояснил, что во время сна происходит не только обработка информации, отмечая, что самая важная происходящая во время сна работа — «уборка головного мозга».

«Есть заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются еще как. Клетки, которые должны были умереть, старые, больные, они растворяются. И соответственно на их месте растут новые. И не просто растут, они должны по максимуму взять на себя функционал старых клеток, заполнить собой пространство», — заявил эксперт.

Он отметил, что процесс проходит не за один цикл сна, а за несколько, поэтому желательно, чтобы у человека был здоровый сон.

«Здоровый сон очень важен. Если у человека сон короткий, то этот процесс не успеет завершиться, будет не то чтобы поставлен на паузу, просто во время бодрствования он будет проходить гораздо медленнее», — приводит слова Хорошева URA.RU.

В мае врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова привела правила, которые необходимо соблюдать, чтобы сон был крепким. По ее словам, важно ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, допускается отклонение в один-полтора часа. Сомнолог отметила, что рекомендованная продолжительность сна составляет 6–8 часов. Помимо этого, уверена она, спальня должна быть хорошо проветренной, а воздух в ней достаточно прохладный.