В Париже магазинам с кондиционерами грозит штраф за незакрытые двери

В Париже введен штраф на использование кондиционеров в магазинах при открытых дверях. Об этом 22 июля сообщила мэр города Анн Идальго.

«Предприятиям с кондиционерами теперь придется держать свои двери закрытыми. Эти ошибочные действия должны быть прекращены в нынешних условиях чрезвычайной климатической ситуации и энергетического кризиса», — написала Идальго в Twitter.

Нарушителям грозит штраф до €150. Как отметил заместитель мэра по экологии Дан Лер, таким способом магазины стараются привлечь клиентов в жаркую погоду.

В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности, во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.

По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным 21 июля, в Испании и Португалии от аномальной жары скончались 1,7 тыс. человек. Эти данные включают в себя смерти за 2022 год.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России такой жары, как в Западной Европе, в ближайшее время не будет. Однако в выходные в Москве ожидается потепление до 30 градусов.