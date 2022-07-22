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ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары
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ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары

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Фото: REUTERS
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От аномальной температуры воздуха скончались более 1,7 тыс. жителей Португалии и Испании. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается на сайте организации.

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В документе говорится, что от экстремально высоких температур за последние десятилетия погибли сотни тысяч человек, а на длительные периоды приходятся также лесные пожары.

«В этом году только в Испании и Португалии мы уже стали свидетелями более 1,7 тыс. бессмысленных смертей в связи с жаркой погодой», — подчеркнули в ВОЗ.

По словам директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, лесные пожары «распространились с юга Европы даже на север Скандинавии». На этой неделе они уничтожили 41 дом в Лондоне, хотя сезон «палящего летнего зноя» пока лишь на середине.

В организации также призвали все национальные и местные органы власти подготовиться к температурным рекордам. В ВОЗ подчеркнули, что оперативные и комплексные меры борьбы с жарой спасают жизни и «повышают жизнестойкость общества» в условиях экстремальной жары.

21 июля шведское телевидение также сообщило, что на юге Швеции температура воздуха прогрелась до рекордной отметки — 35,3 градуса по Цельсию. Метеорологи отмечают, что это самая высокая температура за последние 30 лет. В 1992 году было 35,2 градуса тепла, пишет сайт aif.ru.

20 июля метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в Дании. Впервые с 1941 года столбики термометров показали более +35 градусов. Как отмечает телеканал «360»,

19 июля Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев, пишет RT.

Как отмечает НСН, в ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности, во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.

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