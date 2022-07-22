Педиатр предупредила об опасности лечения вшей народными методами

Врач-педиатр Екатерина Кирюшина предупредила, что лечение вшей керосином чревато ожогами кожи головы и аллергией.

В беседе с Lenta.Ru 21 июля специалист рассказала, что наиболее популярными народными средствами борьбы со вшами и гнидами считаются керосин, уксус, перекись водорода и различные аромамасла. Выбирают их чаще всего из-за низкой стоимости. Между тем, отметила она, у подобных методов недостатки, как правило, перевешивают достоинства.

Как объяснила Кирюшина, керосин — жидкость на маслянистой основе, которую получают при переработке нефтепродуктов, — подходит для заправки самолетов, но ее эффективность весьма сомнительна при лечении педикулеза. Она уточнила, что керосин на самом деле способен убить взрослых особей, но против гнид он практически бесполезен, потому эту процедуру придется повторять несколько раз, чтобы уничтожить всех паразитов.

По словам врача, лечение педикулеза подразумевает в том числе восстановление раздраженной кожи головы, а керосин оказывает обратный желаемому эффект. Он крайне токсичен и при попадании в царапины и микротрещины, образующиеся при расчесывании мест укусов, может усилить раздражение, воспаление и вызвать ожоги. В некоторых случаях керосин может дать сильную аллергическую реакцию и ухудшить качество волос.

Кирюшина отметила, что другие народные средства также могут оказать негативное воздействие на кожу головы и волосы. Так, уксус и перекись водорода могут пересушить кожу головы и вызвать зуд, жжение и ожоги. При нанесении их на волосы следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадание жидкости в глаза ребенка.

Педиатр добавила, что химический ожог кожи головы при лечении педикулеза могут вызвать и ароматические масла герани, чайного дерева или лаванды, если наносить их в чистом виде.

Врач напомнила, что при лечении педикулеза лучше выбирать аптечные препараты в виде шампуней, кремов, спреев и гелей, которые безопаснее и значительно эффективнее справляются с проблемой.

В мае педиатр и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Егор Гаврюшкин предупредил, что, если запустить заболевание, будет намного сложнее вывести всех вшей и появится риск заразиться эпидемическим возвратным тифом.

20 июля врач-дерматолог Александр Зотов в беседе с сайтом aif.ru перечислил основные ошибки при лечении педикулеза. По его словам, не стоит считать педикулез исключительно детским заболеванием. Также он указал на то, что на данный момент не существует препарата, который гарантировал бы на 100% уничтожение вшей и их отложенных личинок после одной обработки, но помогут справиться с проблемой специальные средства, специализированные расчески, горячий воздух, лосьоны на основе силикона и этанол. Врач указал на то, что не стоит применять для лечения керосин и сбривать волосы под ноль. Также не стоит рассчитывать на эффект от лечения, если обработать волосы и голову специализированным шампунем однократно. Помимо этого, рекомендуется провести противоэпидемические мероприятия во всем очаге заражения, включая дезинфекцию одежды, постельного белья.

Также не стоит игнорировать общую гигиену: при обнаружении болезни следует поменять постельное белье, чтобы не допустить риск повторного заражения. Стирать белье, одежду и мягкие игрушки следует в горячей мыльной воде не менее 54 градусов, сушить ее также стоит при высокой температуре. Эксперты также советуют тщательно пропылесосить пол и мягкую мебель.