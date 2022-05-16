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Врач-педиатр призвал не лечить педикулез уксусом и керосином

Врач-педиатр Гаврюшкин призвал не лечить педикулез уксусом и керосином
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Фото: TASS/dpa/Andrea Barthelemy
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Мнение о том, что от вшей можно избавиться керосином, дихлофосом и другими народными средствами является ложным. Подобные действия могут усугубить ситуацию с педикулезом и навредить здоровью, заявил в понедельник, 16 мая, педиатр и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Егор Гаврюшкин.

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«У некоторых родителей существует стереотипное представление, что необходимо использовать народные средства — керосин, дихлофос, уксус или бензин. Вред организму ребенка будет гораздо больше, чем польза. Тот же дихлофос — это яд, а уксус может вызвать сильные ожоги кожи головы», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Вместо самолечения подобными методами врач порекомендовал противопаразитные шампуни, кремы и мази, которые абсолютно безопасны для человека. Если запустить заболевание, будет намного сложнее вывести всех вшей и есть риск заразиться эпидемическим возвратным тифом.

3 мая врач-педиатр Ксения Батрак предупредила об опасности использования противорвотных препаратов для детей. По ее словам, не существует медикаментов, которые могли бы быстро остановить рвоту у ребенка. Во время приступа необходимо поить малыша водой без газа и следить за тем, чтобы он не захлебнулся.

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