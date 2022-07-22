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Роднина прокомментировала отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась в пятницу, 22 июля, об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Швеции.

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По ее словам, сначала было бы правильно отключить излишние эмоции и понять, что именно произошло с Трусовой.

«Нужно разобраться, как она собиралась туда отправиться: по контракту, по договоренности? Есть ли у нее право там работать, сделана ли виза? В этом вопросе существует слишком много нюансов», — заявила Роднина в комментарии RT.

Ранее в этот день Федерация фигурного катания Швеции отменила мастер-класс Трусовой, который был запланирован в Стокгольме на 27 и 28 августа, пишет «Москва 24».

Согласно заявлению организаторов, федерация настоятельно рекомендовала им не проводить мероприятие с участием фигуристки, несмотря на 80% проданных билетов, передает НСН.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине 2022 года. Также в ее активе — бронзовые медали чемпионата мира – 2021 и чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов. 17-летняя спортсменка известна исполнением четверных прыжков — самых сложных элементов в фигурном катании.

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