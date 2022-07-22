МИД Китая назвал главную угрозу миру

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для всего мира. В Twitter 22 июля дипломат опубликовал схематичное изображение десяти мировых держав, сравнив на цифровой шкале, сколько каждая из них тратит на свои военные расходы.

«Кто представляет реальную угрозу?» — озаглавил рисунок Лицзянь.

На схеме отмечено, что США с более чем $800 млрд не только занимают первое место, но и превосходят по совокупным тратам девять других — Китай, Индию, Великобританию, Россию, Францию, Германию, Саудовскую Аравию, Японию и Южную Корею.

Ранее, 14 июля, Лицзянь опубликовал фотографию карты мира в Twitter, показав на ее примере различие в понимании фразы «международное сообщество» для всего мира и для представителей западной прессы. На виртуальном глобусе на первом варианте схемы он сначала закрасил красным цветом все страны мира. А ниже, на втором ее варианте, закрасил красным цветом только территории США, Европы, Австралии и Японии, таким образом указав, что остальные страны для освещения в западной прессе не имеют никакого значения.

Как указал 23 июня американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц, США вступили в новую холодную войну с Китаем и Россией, но вряд ли смогут в ней победить. Естественными союзниками США являются Европа и другие развитые демократические страны мира, считает Стиглиц. Но экс-президент страны Дональд Трамп, по его мнению, сделал все возможное, чтобы оттолкнуть их.