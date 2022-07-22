Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Экономика
ЦБ исключил вероятность запрета хождения доллара в России
Мир
ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары
Мир
Песков рассказал о последствиях для признанных недружественными РФ стран

В зоопарке Торонто родился детеныш редкой красной панды

0
Фото: youtube.com/Toronto Zoo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоопарке Торонто у красной панды (этот вид находится под угрозой исчезновения) родился детеныш. Об этом сообщило издание Mirror.

Джунгли зовут: «Король тигров» мистифицирует и разоблачает
Самый безумный документальный сериал десятилетия покорил домашние экраны мира

Отмечается, что новорожденное животное появилось на свет 13 июля. Это всего третий случай за 25 лет существования зоопарка Торонто.

«Мы очень рады приветствовать этого детеныша красной панды в семье зоопарка Торонто», — заявил генеральный директор зоопарка Торонто Дольф ДеДжонг.

Красные панды находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной охоты и потери среды обитания.

Новорожденный самец красной панды весит всего 221 г. Он будет жить в укромном месте со своей матерью, пока не подрастет, только потом зоопарк покажет его посетителям.

Мать новорожденного была доставлена ​​в зоопарк Торонто в ноябре 2021 года для потенциального спаривания с самцом в рамках плана по сохранению видов красных панд.

После того, как пара была представлена ​​в канун Нового года, удаленные камеры зоопарка зафиксировали несколько попыток размножения в конце января.

Накануне стало известно, что самый старый самец гигантской панды по кличке Аньань был усыплен в Гонконге. Как отмечалось в сообщении, Аньань прожил полноценную жизнь, закончившуюся в почтенном возрасте 35 лет, что эквивалентно 105 годам по человеческим меркам.

В течение последних недель здоровье Аньаня заметно ухудшилось, он перестал принимать еду. После консультации ветеринаров Океанического парка со специалистами из Китайского центра сохранения и исследования больших панд было решено усыпить панду, чтобы избавить его от боли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022