В зоопарке Торонто родился детеныш редкой красной панды

В зоопарке Торонто у красной панды (этот вид находится под угрозой исчезновения) родился детеныш. Об этом сообщило издание Mirror.

Отмечается, что новорожденное животное появилось на свет 13 июля. Это всего третий случай за 25 лет существования зоопарка Торонто.

«Мы очень рады приветствовать этого детеныша красной панды в семье зоопарка Торонто», — заявил генеральный директор зоопарка Торонто Дольф ДеДжонг.

Красные панды находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной охоты и потери среды обитания.

Новорожденный самец красной панды весит всего 221 г. Он будет жить в укромном месте со своей матерью, пока не подрастет, только потом зоопарк покажет его посетителям.

Мать новорожденного была доставлена ​​в зоопарк Торонто в ноябре 2021 года для потенциального спаривания с самцом в рамках плана по сохранению видов красных панд.

После того, как пара была представлена ​​в канун Нового года, удаленные камеры зоопарка зафиксировали несколько попыток размножения в конце января.

Накануне стало известно, что самый старый самец гигантской панды по кличке Аньань был усыплен в Гонконге. Как отмечалось в сообщении, Аньань прожил полноценную жизнь, закончившуюся в почтенном возрасте 35 лет, что эквивалентно 105 годам по человеческим меркам.

В течение последних недель здоровье Аньаня заметно ухудшилось, он перестал принимать еду. После консультации ветеринаров Океанического парка со специалистами из Китайского центра сохранения и исследования больших панд было решено усыпить панду, чтобы избавить его от боли.