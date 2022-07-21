В Гонконге умер самый старый в мире самец гигантской панды

Самый старый самец гигантской панды по кличке Аньань в четверг, 21 июля, был усыплен в Гонконге, сообщает пресс-служба Океанического парка Гонконга.

«Океанический парк с глубокой скорбью сообщает о кончине 21 июля 2022 года Аньаня, самого старого самца гигантской панды в мире, находящегося под опекой человека. Аньань прожил полноценную жизнь, закончившуюся в почтенном возрасте 35 лет, что эквивалентно 105 годам по человеческим меркам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних недель здоровье Аньаня заметно ухудшилось, он перестал принимать еду. После консультации ветеринаров Океанического парка со специалистами из Китайского центра сохранения и исследования больших панд было решено усыпить панду, чтобы избавить его от боли.

Аньань попал в Гонконг в 1999 году вместе с Цзяцзя, самой долгоживущей самкой большой панды в мире, которая умерла в 2016 году в возрасте 38 лет, что в пересчете на годы человека составляло 114 лет. Обе панды были переданы в качестве подарка правительству Гонконга.

Большие панды являются единственными представителями семейства медвежьих, рацион которых состоит исключительно из растительной пищи. Панды медленно растут и редко размножаются, что привело к резкому сокращению их популяции за последнюю половину века. В Китае убийство панды, как и торговля этими животными, считается серьезным преступлением и карается смертной казнью или пожизненным заключением.