На Ямале обнаружили мумию ребенка с серебряной маской

Сотрудники научного центра изучения Арктики в средневековом могильнике «Нюрымпосллор-4» в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили мумию ребенка с серебряными пластинами на лице. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили на сайте научного центра изучения Арктики.

В сообщении отмечается, что полевые работы проходили с 15 июня по 15 июля. За это время ученые сделали раскоп площадью 55 кв. м. Там они обнаружили семь детских и взрослых захоронений.

Отмечается, что в первом погребении было найдено тело ребенка, умершего вскоре после рождения.

По словам руководителя экспедиции Александра Гусева, уже при первых этапах вскрытия стало ясно, что они исследуют уникальный памятник.

Он добавил, что в детском погребении обнаружены мумифицированные останки тканей и волос ребенка. Все лицо перекрывали серебряные пластины и серебряная фольга.

«Две серебряные накладки были нашиты на лицевое покрывало в области глаз. Вероятно, именно лицевая серебряная маска и послужила причиной мумификации ребенка», — рассказал Гусев.

Кроме того, Гусев отметил, что взрослые захоронения разграбили еще в Средневековье.

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