Дома XVII и XIX веков обнаружили археологи в Псковской области

Археологи обнаружили дома XVII и XIX веков во время раскопок в Печорах (Псковская область). Специалистам удалось изучить конструкции зданий и замощения улицы.

По данным археологов, в раскоп попали как жилые дома, так и несколько рядов частоколов, которые маркировали дворовое ограждение. Об этом пишет Псковское агентство информации. Благодаря влажному культурному слою, в котором хорошо сохраняется органика, удалось обследовать дома.

Также археологи обнаружили коллекцию деревянных и кожаных предметов, сообщает «Псковская лента новостей». В частности, ученые нашли обувную колодку, а также часть зооморфной свистульки.

Раскопки проводятся на улице Псковской. Ранее археологам удалось найти игрушку в виде животного.