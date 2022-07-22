Лабораторная забота: в РФ создали каталог отечественного научного оборудования

В России создали каталог научного оборудования и расходных материалов от отечественных производителей . Он похож на обычный интернет-магазин с отзывами и возможностью найти нужный товар по обычному поиску и ряду фильтров. Любой желающий сможет прислать авторам проекта информацию для пополнения списка. С ухудшением ситуации с поставками оборудования из-за рубежа новый реестр может быть востребован среди ученых, полагают эксперты.

Спрос и предложение

В России запустили проект «Народный каталог научного оборудования и расходных материалов» . Его создали Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Проект представляет собой сайт с реестром современного оборудования и расходных материалов, произведенных в России или Белоруссии . Он создан на основе отзывов ученых, которые успешно пользуются российскими приборами .

Закупка нового оборудования за рубежом и ремонт имеющихся импортных устройств стали значительно сложнее из-за роста цен и увеличения сроков доставки. Так и родилась идея проекта.

— В нынешней ситуации надо рассматривать два аспекта взаимосвязи науки и бизнеса, — пояснил председатель Координационного совета, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков. — Первый из них заключается в том, что может сделать наука для промышленности, то есть какие задачи по импортозамещению могут решить ученые. Второй — что может сделать бизнес и промышленность для науки, и здесь речь должна идти об оборудовании и его разработке. Убежден, что, когда каталог заработает в полную силу, появится осознание того, что и оборудования, и расходных материалов в России производится достаточно.

Лабораторная забота Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По словам ученого, тогда же станет понятно, какие области производства не охвачены и где стоит сфокусировать усилия. Предприятия смогут развиваться за счет растущего спроса на их услуги.

— Зачастую отечественным производителям сложно конкурировать с иностранными поставщиками из-за сильного маркетинга зарубежных компаний и скептического отношения общества к производимым в РФ товарам, — пояснила председатель Молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Ольга Тарасова. — Но на самом деле в России много достойных предприятий, в том числе и небольших технологических компаний, выпускающих конкурентоспособную продукцию — от метрологического оборудования до расходных материалов.

С повышением спроса на российские товары у изобретателей, инженеров и рационализаторов на предприятиях появится возможность улучшить линейку продукции, поработать над промышленным дизайном, уверена она.

Онлайн-каталог для ученых

Сейчас в каталоге, уже находящемся в свободном доступе, более 600 позиций от 30 производителей . Чтобы найти нужную деталь, реактив или прибор, можно воспользоваться поисковой строкой. Кроме того, доступны фильтры с хештегами, местом производства, областью применения оборудования и его типом.

— Мысли о каталоге российского оборудования появилась году в 2015-м, — рассказал «Известиям» член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Сергей Адонин. — Тогда у меня была задача с нуля оснастить комнату химической лаборатории. Подбирал разное нужное в работе мелкое оборудование, и как-то сам собой появился вопрос — а можно ли найти всё это, сделанное в России? Речь тогда шла об относительно простых вещах — насосах, аналитических весах, магнитных мешалках, микроскопах, сушильных шкафах.

Лабораторная забота Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Немного поискав информацию в интернете, Сергей Адонин пришел к выводу, что многие товары делаются и в России, причем часто они оказывались гораздо дешевле, чем импортные. Правда, обычно для поиска отечественных вещей приходилось тратить больше времени.

В качестве эксперимента ученый решил оснастить лабораторию преимущественно отечественным оборудованием.

— Опыт получился в целом удачный. Да, некоторые из российских приборов проигрывали зарубежным в дизайне, но в целом на них можно было нормально работать , что мы и делали, и делаем до сих пор, — рассказал ученый. — Причем в последние годы производители стали работать и над дизайном, и над качеством, и над ассортиментом — реально интересных предложений становится всё больше. Увы, коллеги не всегда узнают о полезных новинках вовремя. Кроме того, всё еще есть стереотип (хотя он постепенно разрушается, и это хорошо), будто бы российские товары всегда заведомо хуже зарубежных — нет, это не так, бывает по-разному .

По мнению Никиты Марченкова, прежде чем массово продвигать проект, важно максимально наполнить каталог уже имеющимися примерами разрабатываемого в России оборудования и реактивов. Он пояснил: в науке есть термин «лавинный эффект». Начиная с некоторой накопленной массы, называемой критической, начинается цепная реакция. То есть сначала процесс запускается искусственно, а потом идет сам.

— Сначала нужно набрать ту самую критическую массу в виде количества оборудования и потенциальных поставщиков, а также обеспечить систему информирования и обратной связи. Дальше система будет развиваться сама, — считает ученый. — Но осечки недопустимы, система должна «выстрелить» с первого раза.

Лабораторная забота Фото: РИА Новости/Павел Лисицын