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Наука сообщать: ученых будут штрафовать за сокрытие информации от МВД

До 800 тыс. рублей заплатят НИИ, если вовремя не уведомят об отчислении иностранных студентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Научным организациям грозят штрафы до 800 тыс. рублей, если они в течение трех дней не подадут в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов. Соответствующие поправки в КоАП одобрены правкомиссией и вскоре могут быть внесены в Госдуму, выяснили «Известия». Сейчас наказание за подобное нарушение действует только для вузов. Эта мера позволит усилить миграционный контроль на фоне либерализации условий пребывания в России иностранных студентов, говорят эксперты. Нередки случаи, когда они бросают учебу в аспирантуре и магистратуре и пополняют ряды нелегальных трудовых мигрантов.

Особый режим

Штрафы до 800 тыс. рублей будут платить научные организации, если в течение трех дней не подадут в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов. Такие меры наказания предусматривает проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Его уже ободрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил «Известиям» член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что проект будет внесен в Госдуму после рассмотрения на заседании правительства.

В ноябре 2021 года Государственная дума существенно упростила порядок легализации иностранцев, которые приезжают в Россию на учебу. С того момента они могут легко получать разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО).

Наука сообщать
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Такой документ выдается иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в вуз или аспирантуру, — отметил Владимир Груздев.

Если же студента отчисляют, РВПО автоматически аннулируется. Чтобы исключить злоупотребления, для вузов действуют штрафы — до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 800 тыс. рублей для юридических за неуведомление миграционной службы об отчислении иностранных студентов.

В 2021 году территориальные органы МВД вынесли 39 решений о привлечении должностных лиц образовательных организаций к ответственности, 17 из них назначили штраф. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона (есть у «Известий).

Наука сообщать
шеврон полиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но для научно-исследовательских институтов, других научных учреждений, куда многие иностранные студенты переходят для учебы в аспирантуре и магистратуре, таких требований и штрафов не предусматривалось.

Законодатели решили закрыть эту лазейку. В начале июля 2022 года Госдума приняла в двух чтениях проект поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые обязывают не только вузы, но и научные учреждения России в трехдневный срок подавать в МВД уведомления о переводе, отчислении или академическом отпуске учащихся из других стран.

А поправки в КоАП позволят прописать наказание за нарушение этой новой нормы, которая вскоре появится в законе.

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— Если иностранный студент учится в аспирантуре или магистратуре государственного НИИ, то научное учреждение будет нести ответственность за своевременное уведомление органов МВД об отчислении и академическом отпуске обучающегося. Подобные положения позволят усилить миграционный контроль, — отметил он.

Санкции предусматриваются те же, что и для вузов, — до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 800 тыс. рублей для юридических.

Учиться, а не работать

Общее количество иностранных студентов, получающих высшее образование в России, постоянно увеличивается, отмечается на сайте Минобрнауки. За последние три года их число выросло более чем на 26 тыс. Так, в 2019 году в России училось 298 тыс. иностранцев, в 2020 году ― 315 тыс., в 2021 году ― 324 тыс.

Продолжающийся тренд на облегчение пребывания в России иностранных студентов, в том числе и введение РВПО, не может не радовать, отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. В этой связи и усиление контроля за образовательными и научными организациями логично и закономерно, считает он.

Наука сообщать
Аспирант кафедры биохимии
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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— Понятно, что среди этих 300 тыс. лишь малая доля может использовать свой статус студента в корыстных целях, но такая вероятность есть. Поэтому важно контролировать порядок их пребывания в России. Бывают случаи, когда недобросовестные образовательные организации специально оформляют приглашения на иностранцев, чтобы они могли приехать в нашу страну якобы по учебе. Но такие псевдостуденты так и не добираются до учебного заведения, а пополняют число нелегальных трудовых мигрантов, — отметил эксперт.

Однако то, что вузы порой получают штрафы за невыполнение требования об уведомлении МВД, скорее связано с неповоротливостью системы, чем с намеренным пренебрежением, считает эксперт.

— Дело в том, что вузы должны подавать такую информацию вручную. Это множество документов. Если и научные организации будут обязаны действовать таким же образом, есть риск, что количество административных штрафов только возрастет, — предупредил он.

Проблему бы решила автоматическая система подачи уведомлений в МВД, считает Вячеслав Поставнин. Для ее создания изначально необходимо сформировать общий реестр иностранных студентов. Сейчас такие реестры есть в различных регионах, но не на федеральном уровне, заключил он.

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