Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин 22 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза»,— сообщил он, отмечая при этом, что другие встречи главы государства в этот день будут непубличными.

Предыдущее совещание Путина с Совбезом состоялось 15 июля на ней обсуждалась ситуация в регионах.

В этот же день в Госдуме прошло внеплановое заседание, где обсуждались «инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики». Всего депутаты рассмотрели 17 законопроектов и утвердили внесенную премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

До этого оперативное совещание президента с членами Совбеза состоялось 1 июля, на нем обсудили работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК).