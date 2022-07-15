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Путин на совещании с Совбезом обсудил ситуацию в регионах

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Klimentyev
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Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом в пятницу, 15 июля, обсудил ситуацию в регионах.

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах РФ. Давайте сегодня об этом и поговорим», — сказал он открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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Затем Путин передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову.

Ранее сообщалось, что в российские регионы дополнительно направят более 1 млрд рублей для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.Такое распоряжение анонсировал 7 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с правительством. По его словам, федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 млн человек. Он отметил, что очень важно следить за тем, чтобы положенные людям лекарства предоставлялись им своевременно в каждом субъекте РФ.

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