Мишустин внес кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Число вице-премьеров в российском правительстве увеличилось до 11. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 12 июля, указав, что один из них является также главой Минпромторга.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — говорится в указе.

Кроме того, правительству поручено привести все нормативные акты в соответствие с вышедшим документом, потому как он вступает в силу со дня подписания.

В январе 2020 года при формировании кабинета министров в нем было девять вице-премьеров. Структура изменилась через полгода, когда еще одним вице-премьером был назначен глава Минэнерго Александр Новак.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на только что созданную должность главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщила пресс-служба правительства. Если депутаты поддержат это назначение, Мантуров станет единственным в нынешнем составе правительства России министром, одновременно занимающим пост вице-премьера. Сообщается также, что его кандидатура будет рассмотрена 15 июля.

Мантуров начал исполнять обязанности министра в феврале 2012 года, когда кабмин покинул Виктор Христенко, в мае того же года он был утвержден в должности.

Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

В нынешнем кабмине 21 министерство и 21 федеральный министр. Пять министерств подчинены президенту РФ: МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст. Еще 16 подчиняются непосредственно премьер-министру.