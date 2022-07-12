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Мишустин внес кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

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Число вице-премьеров в российском правительстве увеличилось до 11. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 12 июля, указав, что один из них является также главой Минпромторга.

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«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — говорится в указе.

Кроме того, правительству поручено привести все нормативные акты в соответствие с вышедшим документом, потому как он вступает в силу со дня подписания.

В январе 2020 года при формировании кабинета министров в нем было девять вице-премьеров. Структура изменилась через полгода, когда еще одним вице-премьером был назначен глава Минэнерго Александр Новак.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на только что созданную должность главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщила пресс-служба правительства. Если депутаты поддержат это назначение, Мантуров станет единственным в нынешнем составе правительства России министром, одновременно занимающим пост вице-премьера. Сообщается также, что его кандидатура будет рассмотрена 15 июля.

Мантуров начал исполнять обязанности министра в феврале 2012 года, когда кабмин покинул Виктор Христенко, в мае того же года он был утвержден в должности.

Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

В нынешнем кабмине 21 министерство и 21 федеральный министр. Пять министерств подчинены президенту РФ: МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст. Еще 16 подчиняются непосредственно премьер-министру.

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