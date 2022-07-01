Путин предложил обсудить работу ОПК на оперативном совещании с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 июля, на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

21 июня Путин заявил, что Россия будет дальше развивать и укреплять Вооруженные силы РФ и совершенствовать их боевой состав с учетом потенциальных военных угроз и рисков. Он отметил, что среди приоритетных направлений — оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов РФ заявил, что все последние государственные программы вооружения начиная с 2011 года особое внимание уделяли созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. По его словам, на сегодняшний день ОПК России обеспечивает потребности ВС РФ в высокоточном оружии, которое позволяет эффективно достигать поставленных целей.

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