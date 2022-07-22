Врачи рассказали об опасности переизбытка витамина D для здоровья

Переизбыток витамина D в организме может привести к гиперкальциемии и образованию камней в почках. Об этом заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт компании Solgar Оксана Михалева и гинеколог Екатерина Орехова в беседе с «Лентой.ру».

Как объяснила Орехова, витамин D способствует комплексному улучшению работы иммунной системы, также он важен для регуляции обмена кальция и фосфора, синтеза клеток, нормального протекания беременности, работы нервной системы и многих других жизненно важных процессов в организме человека.

Однако, по ее словам, пеереизбыток этого витамина может привести к гиперкальциемии, то есть чрезмерному накоплению кальция в крови, который откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов.

Она также отметила, что это состояние может спровоцировать боли в мышцах и мышечную слабость, нарушения в работе нервной и пищеварительной систем и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

«Гиперкальциемия может стать причиной образования камней в почках и в некоторых случаях даже почечной недостаточности», — отметила Орехова.

Также добавила, что гиперкальциемия может спровоцировать повышенный риск переломов костей.

Подчеркивается, что особую осторожность следует соблюдать беременным женщинам, так как переизбыток витамина D может привести к патологиям плода и болезням костной системы у новорожденных. К основным симптомам переизбытка витамина D относятся: боли в мышцах, повышенную раздражительность, необъяснимую тошноту, рвоту, чувство жажды, нарушения сна и проблемы с пищеварением.

Дополнительными проявлениями гипервитаминоза у детей также являются заторможенность, плохой аппетит, снижение веса, вялость, слабость и обезвоживание.

24 февраля нутрициолог Елена Воскресенская рассказала о продуктах, помогающих восполнить дефицит витамина D в организме. Как она отметила, больше всего витамина D находится в жирной рыбе.

Подчеркивается, что отличными источниками витамина D являются дикий лосось, селедка, скумбрия, сардина, кета, горбуша, палтус, печень трески, устрицы, красная и черная икра.