Жители Бранево в Польше возмутились из-за потери прибыли после закрытия границы с Россией. Об этом 20 июля написало издание Balkan Insight.

Близость города к Калининграду играла существенную роль в транзите российского угля. Но после введения в начале апреля страной эмбарго в отношении России «Бранево погрузился в кризис».

Как отметил глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко, это самый серьезный спад в истории компании. По его словам, зарплата сотрудников была сокращена на 30%.

«Сегодня, когда цены, счета за электроэнергию и ставки по ипотечным кредитам стремительно растут, многие здесь вспоминают времена, когда терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места, когда россияне ходили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым топливом», — говорится в статье.

Местные предприниматели добавили, что приезжающие русские туристы тратили серьезные суммы в городе.

«Всё кипело, все были счастливы, люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома, должны были строиться новые магазины, — рассказал изданию один из них.

При этом отмечается, что ситуация усугубилась еще в 2016 году, когда польские власти приостановили безвизовый транзит между страной и Калининградской областью для местных жителей.

Ранее в этот день телекомпания Polsat сообщила,что, согласно июльскому опросу Центра изучения общественного мнения Польши, большинство жителей страны недовольно нынешним курсом своего правительства. Как отмечалось, 58% поляков считают, что страна движется в неверном направлении, 27% респондентов одобрили политический курс правительства.

Издание Myśl Polska 15 июля написало, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики Евросоюза. На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» 20 июля выразил мнение, что Варшава в своем стремлении проводить антироссийскую политику готова наносить вред собственным гражданам.