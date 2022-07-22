Иномарка под управлением пьяного водителя влетела в столб в ЕАО

В Биробиджане иномарка влетела в железобетонную опору ЛЭП с фонарями уличного освещения. ДТП произошло днем 21 июля.

ИА EAOMedia со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что на улице Пионерской 61-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением Toyota Corolla, съехал с дороги на разделительную полосу и врезался в столб.

В результате автомобиль получил сильные повреждения, а водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Башкирии 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. После освидетельствования водителя выяснилось, что он был нетрезв.