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Лавров обвинил Запад в спекуляции словами о «экспорте голода» Россией

Лавров: спекуляции Запада о том, что Россия «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Спекуляции Запада и Украины о том, что Россия «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее», опубликованной в пятницу, 22 июля, на сайте МИД РФ.

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Таким образом, по его мнению, Запад и Украина пытаются снять с себя ответственность.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — отметил глава МИД РФ.

Министр напомнил, что еще в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, «оттянул» на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах».

Западные санкции, введенные против России, по словам дипломата, в последние месяцы, дополнительно обострили негативные тенденции.

Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по поставкам продовольствия, удобрений и энергоносителей в страны Африки, добавил дипломат.

«Важно, чтобы все наши африканские друзья понимали: Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров», — сказал Лавров.

Все меры для этого с российской стороны принимаются, заметил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что российско-африканские связи в политической, гуманитарной и торгово-инвестиционной областях не зависят от колебаний международной конъюнктуры.

По его словам, Москва продолжит проводить миролюбивый внешнеполитический курс, играя уравновешивающую роль в международных делах. Лавров подчеркнул, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества».

Глава МИД также напомнил, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям. Он отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Африки относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

Ранее, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

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