Американские эксперты сомневаются в целесообразности признания РФ страной-спонсором терроризма. Об этом в четверг, 21 июля, заявил портал Responsible Statecraft.

«Этот всепроникающий риск затруднит ведение любых дел с российскими компаниями, в том числе с теми, которые обеспечивают жизненно важные поставки газа и продовольствия союзникам Америки», — говорится в публикации.

Специалисты отмечают, что госсекретарь США Энтони Блинкен не спешит ставить Россию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией, так как осознает, какие последствия могут быть у этого шага. Несмотря на то, что в первую очередь под удар попадет Евросоюз, который уже серьезно пострадал от энергетического кризиса, ослабление региона станет серьезным препятствием к достижению целей Вашингтона в украинском вопросе.

Таким образом, присвоение России статуса террористического государства и последующие санкции мало повлияют на деятельность Москвы в Донбассе, но при этом значительно усугубят положение союзников США.

Кроме того, сама практика обвинения иностранных государств в спонсировании терроризма не выдерживает критики.

«Если учесть десятки тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц, убитых в результате политики США, <...> лицемерие и контрпродуктивный характер этих обозначений становятся еще более очевидными. Насильственные действия других стран, хотя и достойны осуждения, во многих случаях технически являются актами войны, а не терроризмом», — заявила Барбара Славин еще в марте прошлого года.

Ранее в четверг спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Об этом Пелоси рассказала государственному секретарю США Энтони Блинкену. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Блинкен 27 апреля уже отмечал, что американская администрация рассматривает возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации с Украиной.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

В ответ на это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов».

По данным неназванного источника телеканала CNN, в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины и Донбасса.