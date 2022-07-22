ВС РФ обстреливают из огнеметных систем «Солнцепек» позиции ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показана боевая работа тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» по точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Солнцепек» применяется для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ и националистических батальонов. Расчеты беспилотных летательных аппаратов проводят контроль и корректировку поражаемых целей. Также в режиме реального времени они передают результаты поражений на командный пункт.

По данным МО, высокая точность залповой стрельбы обеспечивается за счет прямого прицеливания пусковой установки, а также автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько км.

В оборонном ведомстве подтвердили, что укрыться от залпа «Солнцепека» нельзя даже в блиндажах и окопах.

«На данный момент мы работаем почти в круглосуточном режиме. В готовности в любую минуту выполнить задачу по поражению опорных пунктов, бронированной техники. Мы заранее продумываем маршрут, позицию, откуда будем работать. Быстро туда выдвигаемся, буквально за считанные минуты готовимся к выполнению задачи, наводимся, выполняем задачу и за пару минут покидаем позицию…», — рассказал заместитель командира тяжелого огнеметного взвода.

Ночью экипажам боевых машин приходится работать едва ли не чаще, чем днем, так как это безопаснее и создает эффект неожиданности для противника.

Особая роль в работе расчетов отводится их индивидуальной защите. Расчеты используют современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье расчету.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Ранее в этот день стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников, в результате удара 16 июля.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».